Шишкова (-) Екатерина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шишков Стефан Егоров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Некрасова Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Шишков Стефан Егоров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Шишков Стефан Егоров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Шишков Стефан Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишков Стефан Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно