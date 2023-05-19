Шишкова (-) Екатерина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (-) Екатерина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шишков Иван Стефанович

Отец ребёнка: Шишков Стефан Егоров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Некрасова Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Шишков Стефан Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Шишков Стефан Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Шишков Стефан Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Стефан Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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