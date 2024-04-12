Некрасов Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения30.01.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1825
Бракосочетание
06.11.1850
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
11.10.1853
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
01.04.1855
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
12.10.1856
Сын: Некрасов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
21.01.1858
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
18.07.1860
Сын: Некрасов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
10.11.1861
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
05.06.1865
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно