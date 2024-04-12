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Некрасов Василий Максимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.01.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1825

Отец: Некрасов Максим Абрамович

Мать: Некрасова Катерина Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1850

Жена: Некрасова Пелагея Стефанова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1853

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1855

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1856

Сын: Некрасов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1858

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1860

Сын: Некрасов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1861

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1865

Сын: Некрасов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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