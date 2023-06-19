Бойко Михаил Теодорович
Место рождения
Дата рождения14.04.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1896
Отец: Бойко Теодор Михайлович
Мать: Бойко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
11.01.1922
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Еврозина Захаровна
Рождение ребёнка
02.07.1924
Мать ребёнка: Еврозина Захаровна
Рождение ребёнка
06.09.1927
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Еврозина Захаровна
Рождение ребёнка
29.12.1928
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Еврозина Захаровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Еврозина Захаровна
Рождение ребёнка
30.07.1936
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Еврозина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еврозина Захаровна
Смерть
Неизвестно