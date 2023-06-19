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Бойко Михаил Теодорович

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

14.04.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1896

Отец: Бойко Теодор Михайлович

Мать: Бойко Елена Васильевна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
11.01.1922

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Еврозина Захаровна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
02.07.1924

Сын: Бойко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Еврозина Захаровна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
06.09.1927

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Еврозина Захаровна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
29.12.1928

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Еврозина Захаровна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Еврозина Захаровна

Рождение ребёнка
30.07.1936

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Еврозина Захаровна

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еврозина Захаровна

Смерть
Неизвестно