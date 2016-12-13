(Бойко) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бойко) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

13.12.2016

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Бойко Михаил Теодорович

Мать: Еврозина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.12.2016
Канада
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