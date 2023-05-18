(Сорочак) Еврозина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорочак) Еврозина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1922

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
02.07.1924

Сын: Бойко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
06.09.1927

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
29.12.1928

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович

Рождение ребёнка
30.07.1936

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Михаил Теодорович

Смерть
Неизвестно