(Сорочак) Еврозина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1922
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович
Рождение ребёнка
02.07.1924
Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович
Рождение ребёнка
06.09.1927
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович
Рождение ребёнка
29.12.1928
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович
Рождение ребёнка
30.07.1936
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно