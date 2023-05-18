Бойко (Дуркалец) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Дуркалец) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1876

Дата смерти

04.09.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1894

Муж: Бойко Теодор Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
дом 153
Рождение ребёнка
14.04.1896

Сын: Бойко Михаил Теодорович

Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Бойко Иван Теодорович

Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
дом 153
Смерть
04.09.1900
Великая Сушица, Львівська область
Причина смерти: Воспаление мозга | дом 153