Бойко (Дуркалец) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1876
Дата смерти04.09.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1894
дом 153
Рождение ребёнка
14.04.1896
Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович
Рождение ребёнка
15.06.1898
Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович
дом 153
Смерть
04.09.1900
Причина смерти: Воспаление мозга | дом 153