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Бойко Иван Теодорович

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

15.06.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1898

Отец: Бойко Теодор Михайлович

Мать: Бойко (Дуркалец) Елена Васильевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 153
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Блашко) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
24.12.1927

Дочь: (Бойко) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Блашко) Анастасия Васильевна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Бойко Стефан Иванович

Мать ребёнка: (Блашко) Анастасия Васильевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 153
Рождение ребёнка
12.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Блашко) Анастасия Васильевна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
30.11.1934

Дочь: (Бойко) Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Блашко) Анастасия Васильевна

Великая Сушица, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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