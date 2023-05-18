Бойко Иван Теодорович
Место рождения
Дата рождения15.06.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1898
дом 153
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1927
Дочь: (Бойко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (Блашко) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1929
Мать ребёнка: (Блашко) Анастасия Васильевна
дом 153
Рождение ребёнка
12.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Блашко) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
30.11.1934
Дочь: (Бойко) Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Блашко) Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно