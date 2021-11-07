Гридасова (Ковырялова) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридасова (Ковырялова) Тамара Алексеевна

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

13.04.1932

Дата смерти

07.11.2021

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1932

Отец: Ковырялов Алексей Максимович

Мать: Ковырялова (Рождественская) Зоя Петровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.2021
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

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