Гридасова (Ковырялова) Тамара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.04.1932
Дата смерти07.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.2021
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия