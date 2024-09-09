Ковырялов Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения03.06.1902 ст.
Дата смерти09.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1902 ст.
Отец: Ковырялов Максим Максимов
Мать: Попова Пелогея Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
31.03.1926
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.12.1926
Сын: Ковырялов Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Ковырялова (Рождественская) Зоя Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1929
Сын: Ковырялов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Ковырялова (Рождественская) Зоя Петровна
Рождение ребёнка
13.04.1932
Дочь: Гридасова (Ковырялова) Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Ковырялова (Рождественская) Зоя Петровна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
20.06.1938
Сын: Ковырялов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Ковырялова (Рождественская) Зоя Петровна
Смерть
09.05.1991
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край