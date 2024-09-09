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Ковырялов Алексей Максимович

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Место рождения

Троекурово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.06.1902 ст.

Дата смерти

09.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1902 ст.

Отец: Ковырялов Максим Максимов

Мать: Попова Пелогея Тихонова

Троекурово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Тамара Васильевна

Бракосочетание
31.03.1926

Жена: Ковырялова (Рождественская) Зоя Петровна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.12.1926

Сын: Ковырялов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ковырялова (Рождественская) Зоя Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1929

Сын: Ковырялов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Ковырялова (Рождественская) Зоя Петровна

Рождение ребёнка
13.04.1932

Дочь: Гридасова (Ковырялова) Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Ковырялова (Рождественская) Зоя Петровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
20.06.1938

Сын: Ковырялов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Ковырялова (Рождественская) Зоя Петровна

Смерть
09.05.1991
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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