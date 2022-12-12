город Рузаевка, город Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Рузаевка

Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
478Рузаевка, с. вл.при р. Инсаре.442185312340Церквей православных 2. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Рузаевская волость
264. Рузаевка, село бывшее владельческое, при речке Инсаре, дворов 102, жителей 718, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, богадельня, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия
12675Рузаевкагород респ.знач.54°04'44°57'N-38-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Городское поселение Рузаевка
89643101001г Рузаевкагород
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