Рузаевка
Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
478Рузаевка, с. вл.при р. Инсаре.442185312340Церквей православных 2. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
264. Рузаевка, село бывшее владельческое, при речке Инсаре, дворов 102, жителей 718, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, богадельня, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12675Рузаевкагород респ.знач.54°04'44°57'N-38-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89643101001г Рузаевкагород