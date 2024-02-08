Цухло (Косточко) Евдокия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти07.02.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Косточко Фома
Рождение ребёнка
08.03.1906
Дочь: Бубенкова Клавдия Корнеевна
Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
1913
Сын: Цухло Степан
Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич
Рождение ребёнка
01.02.1918
Сын: Цухло Петр
Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
1921
Сын: Цухло Михаил
Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич
Минская обл., Холонеческий р-н, с/с Дубовский, д. Докучино
Рождение ребёнка
23.07.1923
Дочь: Сазонова Полина
Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
15.05.1926
Сын: Цухло Виктор
Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич
Рождение ребёнка
28.09.1930
Сын: Цухло Николай
Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
26.08.1937
Дочь: Луферова Надежда
Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич
Беларусь, с.Докучино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1972