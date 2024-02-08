Цухло (Косточко) Евдокия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цухло (Косточко) Евдокия Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

07.02.1972

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Косточко Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1906

Дочь: Бубенкова Клавдия Корнеевна

Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
1913

Сын: Цухло Степан

Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич

Рождение ребёнка
01.02.1918

Сын: Цухло Петр

Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
1921

Сын: Цухло Михаил

Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич

Минская обл., Холонеческий р-н, с/с Дубовский, д. Докучино
Рождение ребёнка
23.07.1923

Дочь: Сазонова Полина

Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
15.05.1926

Сын: Цухло Виктор

Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич

Рождение ребёнка
28.09.1930

Сын: Цухло Николай

Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
26.08.1937

Дочь: Луферова Надежда

Отец ребёнка: Цухло Корней Аникеевич

Беларусь, с.Докучино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цухло Корней Аникеевич

Смерть
07.02.1972
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