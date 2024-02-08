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Цухло Михаил

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Место рождения

Минская обл., Холонеческий р-н, с/с Дубовский, д. Докучино

Дата рождения

1921

Дата смерти

08.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Цухло Корней Аникеевич

Мать: Цухло Евдокия Фоминична

Минская обл., Холонеческий р-н, с/с Дубовский, д. Докучино
Смерть
08.11.1941
Причина смерти: Пропал безвести ВОВ. | Захоронен в Лен обл, Тихвинский р-н из архива МинОбороны
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