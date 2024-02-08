Цухло Михаил
Место рожденияМинская обл., Холонеческий р-н, с/с Дубовский, д. Докучино
Дата рождения1921
Дата смерти08.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Цухло Корней Аникеевич
Мать: Цухло Евдокия Фоминична
Минская обл., Холонеческий р-н, с/с Дубовский, д. Докучино
Смерть
08.11.1941
Причина смерти: Пропал безвести ВОВ. | Захоронен в Лен обл, Тихвинский р-н из архива МинОбороны