Цухло Корней Аникеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цухло Корней Аникеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

12.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Цухло Аникей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1906

Дочь: Бубенкова Клавдия Корнеевна

Мать ребёнка: Цухло Евдокия Фоминична

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
1913

Сын: Цухло Степан

Мать ребёнка: Цухло Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
01.02.1918

Сын: Цухло Петр

Мать ребёнка: Цухло Евдокия Фоминична

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
1921

Сын: Цухло Михаил

Мать ребёнка: Цухло Евдокия Фоминична

Минская обл., Холонеческий р-н, с/с Дубовский, д. Докучино
Рождение ребёнка
23.07.1923

Дочь: Сазонова Полина

Мать ребёнка: Цухло Евдокия Фоминична

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
15.05.1926

Сын: Цухло Виктор

Мать ребёнка: Цухло Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
28.09.1930

Сын: Цухло Николай

Мать ребёнка: Цухло Евдокия Фоминична

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
26.08.1937

Дочь: Луферова Надежда

Мать ребёнка: Цухло Евдокия Фоминична

Беларусь, с.Докучино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цухло Евдокия Фоминична

Смерть
12.03.1958
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