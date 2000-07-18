Сазонова (Цухло) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Цухло) Полина

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Место рождения

Беларусь, с.Докучино

Дата рождения

23.07.1923

Дата смерти

18.07.2000

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1923

Отец: Цухло Корней Аникеевич

Мать: Цухло Евдокия Фоминична

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Григорий

Смерть
18.07.2000
Беларусь, с.Докучино
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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