Сазонова (Цухло) Полина
Место рожденияБеларусь, с.Докучино
Дата рождения23.07.1923
Дата смерти18.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1923
Отец: Цухло Корней Аникеевич
Мать: Цухло Евдокия Фоминична
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазонов Григорий
Смерть
18.07.2000
Беларусь, с.Докучино
Причина смерти: Естественная смерть/старость