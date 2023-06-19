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Челноков Николай Владимирович

Место рождения

Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

12.03.1954

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1954

Отец: Челноков Владимир Анатольевич

Мать: Челнокова Мария Александровна

Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2020