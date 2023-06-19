Челноков Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.03.1954
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1954
Рождение ребёнка
21.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2020