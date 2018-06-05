Челнокова (Кирикова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелнокова (Кирикова) Мария Александровна

Челнокова (Кирикова) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

29.07.1928

Дата смерти

05.06.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челноков Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
12.03.1954

Сын: Челноков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Челноков Владимир Анатольевич

Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челноков Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
03.10.1959

Сын: Челноков Борис Владимирович

Отец ребёнка: Челноков Владимир Анатольевич

Вахрушево, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челноков Владимир Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Владимир Анатольевич

Смерть
05.06.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close