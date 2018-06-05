Челнокова (Кирикова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения29.07.1928
Дата смерти05.06.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
12.03.1954
Сын: Челноков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Челноков Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
?.07.1957
Рождение ребёнка
03.10.1959
Сын: Челноков Борис Владимирович
Отец ребёнка: Челноков Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.2018