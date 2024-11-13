Гаврила Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения1782 или 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 или 1784 ст.
Отец: Лаврентий Максимов
Мать: Агафия Васильева
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра
Рождение ребёнка
1809 или 1811 ст.
Сын: Шишкин Федот (Феодот) Гаврилов
Мать ребёнка: Мавра
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: (Шишкина) Варвара Гаврилова
Мать ребёнка: Мавра
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1825 ст.
Мать ребёнка: Мавра
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно