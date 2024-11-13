Гаврила Лаврентьев 1782 или 1784 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГаврила Лаврентьев

Гаврила Лаврентьев

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1782 или 1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 или 1784 ст.

Отец: Лаврентий Максимов

Мать: Агафия Васильева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра

Рождение ребёнка
1809 или 1811 ст.

Сын: Шишкин Федот (Феодот) Гаврилов

Мать ребёнка: Мавра

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: (Шишкина) Варвара Гаврилова

Мать ребёнка: Мавра

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Шишкин Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Мавра

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.