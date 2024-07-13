Агафия Васильева Около 1761 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761 ст.

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Ершова Настасья Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Максимов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Яков Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Максимов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1782 или 1784 ст.

Сын: Гаврила Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Максимов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Федора Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Максимов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
После 1816

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