Лаврентий Максимов Около 1754 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаврентий Максимов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1754 ст.

Дата смерти

1786 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Ершова Настасья Лаврентьева

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Яков Лаврентьев

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1782 или 1784 ст.

Сын: Гаврила Лаврентьев

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Федора Лаврентьева

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
1786 ст.
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож

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