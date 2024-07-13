Лаврентий Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754 ст.
Дата смерти1786 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1754 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Ершова Настасья Лаврентьева
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Яков Лаврентьев
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1782 или 1784 ст.
Сын: Гаврила Лаврентьев
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Федора Лаврентьева
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
1786 ст.
Село Богородское Тюрменское городище тож