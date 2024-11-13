Шишкин Алексей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти21.05.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Гаврила Лаврентьев
Мать: Мавра
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.05.1866 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от лихорадки Деревни верхней Сарпалы отставной солдат Алексей Гаврилов (43 лет).