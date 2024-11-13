Шишкин Алексей Гаврилов 1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкин Алексей Гаврилов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

21.05.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

1782 или 1784 г.р.

Мать

1786 или 1787 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Гаврила Лаврентьев

Мать: Мавра

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Шишкин Филипп Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.05.1866 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от лихорадки Деревни верхней Сарпалы отставной солдат Алексей Гаврилов (43 лет).

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