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Гуслякова Фомина Елена Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Фомин Юрий Вениаминович

Мать: Фомина Стукова Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусляков Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
1990

Сын: Гусляков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Гусляков Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Верхушина Гуслякова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Гусляков Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Шибанова Гуслякова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Гусляков Александр Прокопьевич

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