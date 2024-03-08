Гуслякова Фомина Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1990
Сын: Гусляков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Гусляков Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Верхушина Гуслякова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Гусляков Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Шибанова Гуслякова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Гусляков Александр Прокопьевич