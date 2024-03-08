Фомина Стукова Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Стукова Галина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Юрий Вениаминович

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Арсентьева Фомина Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Фомин Юрий Вениаминович

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Фомин Юрий Вениаминович

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Эпова Фомина Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Фомин Юрий Вениаминович

Смерть
2016

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