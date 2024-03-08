Фомина Стукова Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Арсентьева Фомина Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Фомин Юрий Вениаминович
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Фомин Юрий Вениаминович
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Эпова Фомина Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Фомин Юрий Вениаминович
Смерть
2016