Фомин Юрий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Юрий Вениаминович

Фомин Юрий Вениаминович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Фомин Вениамин Прокопьевич

Мать: Фомина Ушакова Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Стукова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Арсентьева Фомина Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Фомина Стукова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Фомина Стукова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Эпова Фомина Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Фомина Стукова Галина Федоровна

Смерть
1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.