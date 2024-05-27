Фомин Юрий Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Арсентьева Фомина Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Фомина Стукова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Фомина Стукова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Эпова Фомина Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Фомина Стукова Галина Федоровна
Смерть
1999