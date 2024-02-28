Эпова Фомина Любовь Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпова Фомина Любовь Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Фомин Юрий Вениаминович

Мать: Фомина Стукова Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпов Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Лапердина Эпова Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Эпов Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
1995

Дочь: Эпова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Эпов Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Андрей Владимирович

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