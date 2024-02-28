Эпова Фомина Любовь Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Лапердина Эпова Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Эпов Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Эпова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Эпов Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эпов Андрей Владимирович