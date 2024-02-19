Гусляков Александр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1990
Сын: Гусляков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Верхушина Гуслякова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Шибанова Гуслякова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна
Смерть
2017