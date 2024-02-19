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Гусляков Александр Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Гусляков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Верхушина Гуслякова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Шибанова Гуслякова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Гуслякова Фомина Елена Юрьевна

Смерть
2017

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