Лоскутова Loskutov (Богданова Bogdanoff) Наталия Nataleya Дмитриевна Demetriv — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Loskutov (Богданова Bogdanoff) Наталия Nataleya Дмитриевна Demetriv

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1824 г.р.

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Мать: Богданова Авдотья

Russia
Бракосочетание
После 1859

Муж: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Russia
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 14 лет живет с папой и мамой Авдотьей 36 лет м братьями и сестрами ( Данил 19 лет, Яков 17 лет, Петр 8 лет, Пелагея 12лет и Мария 3 года в Ново-Саратовке.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
05.09.1869

Дочь: Богданова Bogdonoff Алиса Falisa Васильевна William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Fedocia William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Мария Masha Васильевна William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
12.01.1877

Сын: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Анна Anna Васильевна William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Васильевич William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
Russia
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