Лоскутова Loskutov (Богданова Bogdanoff) Наталия Nataleya Дмитриевна Demetriv
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Сын: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell
Дочь: Богданова Bogdonoff Алиса Falisa Васильевна William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell
Дочь: Fedocia William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell
Дочь: Мария Masha Васильевна William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell
Дочь: Анна Anna Васильевна William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Васильевич William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell