(Лоскутов (Loskutoff)) Fedocia William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лоскутов (Loskutoff)) Fedocia William

(Лоскутов (Loskutoff)) Fedocia William

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова Loskutov Наталия Nataleya Дмитриевна Demetriv

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdonoff Александр Alex Никифорович Mekefer

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close