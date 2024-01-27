(Лоскутов (Loskutoff)) Fedocia William
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell
Мать: Лоскутова Loskutov Наталия Nataleya Дмитриевна Demetriv
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно