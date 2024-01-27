Богданова (Bogdanova) Авдотья
Место рожденияс.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Богданов Bogdanoff Данила (Данил) Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich
Сын: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich
Дочь: Лоскутова Loskutov Наталия Nataleya Дмитриевна Demetriv
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich
Дочь: Пелагея Pelageya Дмитриевна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich
Сын: Богданов (bogdanoff) Петр Peter Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich
Сын: Богданов (bogdanoff) Федор Семенович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich