Богданова (Bogdanova) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Bogdanova) Авдотья

Место рождения

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Богданов Bogdanoff Данила (Данил) Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Россия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Россия
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Лоскутова Loskutov Наталия Nataleya Дмитриевна Demetriv

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Russia
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Pelageya Дмитриевна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Россия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Богданов (bogdanoff) Петр Peter Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Богданов (bogdanoff) Федор Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Смерть
Неизвестно
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