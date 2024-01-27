Богданов Bogdanoff Данила (Данил) Дмитриевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Россия
Рождение ребёнка
1866
Сын: Богданов (bogdanoff) Степан Stepan Данилович
Мать ребёнка: ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Богданов (bogdanoff) Григорий Gregory Данилович
Мать ребёнка: ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно