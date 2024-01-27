Богданов Bogdanoff Данила (Данил) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanoff Данила (Данил) Дмитриевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Мать: Богданова Авдотья

Россия
Рождение ребёнка
1866

Сын: Богданов (bogdanoff) Степан Stepan Данилович

Мать ребёнка: ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Богданов (bogdanoff) Григорий Gregory Данилович

Мать ребёнка: ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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