(Лоскутов Loskutoff) Анна Anna Васильевна William
Место рожденияRussia Карская обл.,с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell
Мать: Лоскутова Loskutov Наталия Nataleya Дмитриевна Demetriv
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898
Сын: Коныгин Konehgon Дмитрий Федотович
Отец ребёнка: Канигин Konehgin Федот Иванович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно