(Лоскутов Loskutoff) Анна Anna Васильевна William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лоскутов Loskutoff) Анна Anna Васильевна William

(Лоскутов Loskutoff) Анна Anna Васильевна William

Место рождения

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова Loskutov Наталия Nataleya Дмитриевна Demetriv

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898

Сын: Коныгин Konehgon Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Федот Иванович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канигин Konehgin Федот Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close