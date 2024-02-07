Казанцев Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1849
Сын: Казанцев Константин Константинович
Мать ребёнка: Казанцева Александра Маркова
Рождение ребёнка
13.04.1856
Сын: Казанцев Сергей Константинович
Мать ребёнка: Казанцева Александра Маркова
Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
10.05.1858
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Казанцева Александра Маркова
Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
23.05.1864
Сын: Казанцев Михаил Константинович
Мать ребёнка: Казанцева Александра Маркова
Московская область, Никольское-Гагарино
Смерть
Неизвестно