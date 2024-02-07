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Казанцев Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Казанцев Иван Егорович

Мать: Казанцева Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Казанцев Константин Константинович

Мать ребёнка: Казанцева Александра Маркова

Рождение ребёнка
13.04.1856

Сын: Казанцев Сергей Константинович

Мать ребёнка: Казанцева Александра Маркова

Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
10.05.1858

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Казанцева Александра Маркова

Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
23.05.1864

Сын: Казанцев Михаил Константинович

Мать ребёнка: Казанцева Александра Маркова

Московская область, Никольское-Гагарино
Смерть
Неизвестно
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