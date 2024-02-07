Казанцева (Грузинова) Александра Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцева (Грузинова) Александра Маркова

Казанцева (Грузинова) Александра Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Грузинов Марк Козьмин

Мать: Грузинова Феодосия Григорьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Казанцев Константин Константинович

Отец ребёнка: Казанцев Константин Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1856

Сын: Казанцев Сергей Константинович

Отец ребёнка: Казанцев Константин Иванович

Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
10.05.1858

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Казанцев Константин Иванович

Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
23.05.1864

Сын: Казанцев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Казанцев Константин Иванович

Московская область, Никольское-Гагарино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close