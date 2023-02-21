Тихонова (Бурункина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Бурункина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1913

Дата смерти

26.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1913

Отец: Бурункин Петр Гаврилович

Мать: Бурункина Татьяна Петровна

Крещение
18.07.1913
Крещена было в селе Вороново , храм Спаса Нерукотворного образа. Священник- Вознесенский Василий Павлович. Восприемники: Николай Петрович Усанов и Пелагея Гавриловна Бурункина.
Бракосочетание
26.02.1936

Муж: Тихонов Иван Сергеевич

Васюнинский с/совет Краснопохорский район Московская обл.
Рождение ребёнка
04.01.1938

Дочь: Бобкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Тихонов Иван Сергеевич

Смерть
26.11.1984
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