Тихонова (Бурункина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1913
Дата смерти26.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1913
Крещение
18.07.1913
Крещена было в селе Вороново , храм Спаса Нерукотворного образа. Священник- Вознесенский Василий Павлович. Восприемники: Николай Петрович Усанов и Пелагея Гавриловна Бурункина.
Бракосочетание
26.02.1936
Васюнинский с/совет Краснопохорский район Московская обл.
Рождение ребёнка
04.01.1938
Дочь: Бобкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Тихонов Иван Сергеевич
Смерть
26.11.1984