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Тихонов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

14.08.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
06.11.41
Московская обл. Краснопахорский РВК
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.02.1936

Жена: Тихонова Мария Петровна

Васюнинский с/совет Краснопохорский район Московская обл.
Рождение ребёнка
04.01.1938

Дочь: Бобкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Тихонова Мария Петровна

Смерть
14.08.1970
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