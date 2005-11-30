Тихонов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти14.08.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
06.11.41
Московская обл. Краснопахорский РВК
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1936
Жена: Тихонова Мария Петровна
Васюнинский с/совет Краснопохорский район Московская обл.
Рождение ребёнка
04.01.1938
Дочь: Бобкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Тихонова Мария Петровна
Смерть
14.08.1970