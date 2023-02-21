Бурункина (Усанова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурункина (Усанова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Усанов Петр Александрович

Мать: Усанова Стефанида Павловна

Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Муж: Бурункин Петр Гаврилович

село Вороново, Спасская церковь Подольского уезда благочиния 2-го округа.
Смена фамилии
28.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.

Дочь: Бурункина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Бурункин Петр Гаврилович

д. Львово, Московская губерния, Подольский уезд, Вороновская врлость
Рождение ребёнка
17.07.1913

Дочь: Тихонова Мария Петровна

Отец ребёнка: Бурункин Петр Гаврилович

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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