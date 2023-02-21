Бурункина (Усанова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
село Вороново, Спасская церковь Подольского уезда благочиния 2-го округа.
Смена фамилии
28.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.
Дочь: Бурункина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Бурункин Петр Гаврилович
д. Львово, Московская губерния, Подольский уезд, Вороновская врлость
Рождение ребёнка
17.07.1913
Дочь: Тихонова Мария Петровна
Отец ребёнка: Бурункин Петр Гаврилович
Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно