Бобкова (Тихонова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.01.1938
Дата смерти30.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1938
Отец: Тихонов Иван Сергеевич
Мать: Тихонова Мария Петровна
Бракосочетание
19.04.1958
Рождение ребёнка
15.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобков Анатолий Ильич
Город Климовск М.О
Рождение ребёнка
19.10.1963
Сын: Бобков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Бобков Анатолий Ильич
Смерть
30.11.2005