Бобкова (Тихонова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова (Тихонова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.01.1938

Дата смерти

30.11.2005

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1938

Отец: Тихонов Иван Сергеевич

Мать: Тихонова Мария Петровна

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.04.1958

Муж: Бобков Анатолий Ильич

Рождение ребёнка
15.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобков Анатолий Ильич

Город Климовск М.О
Рождение ребёнка
19.10.1963

Сын: Бобков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Бобков Анатолий Ильич

Смерть
30.11.2005
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