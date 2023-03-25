Ульянова (Матюхина) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Матюхина) Дарья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1910

Дата смерти

14.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1910

Отец: Матюхин Фёдор Михайлович

Мать: Матюхина Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
26.01.1933

Дочь: Орлова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Ульянов Фёдор Васильевич

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.01.1937

Дочь: Тюленёва Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Ульянов Фёдор Васильевич

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.11.1940

Дочь: Петрова Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Ульянов Фёдор Васильевич

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.11.1950

Сын: Ульянов Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Ульянов Фёдор Васильевич

Лебедевка, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Фёдор Васильевич

Смерть
14.05.1983