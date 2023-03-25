Ульянова (Матюхина) Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1910
Дата смерти14.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1910
Рождение ребёнка
26.01.1933
Дочь: Орлова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Ульянов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
31.01.1937
Дочь: Тюленёва Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Ульянов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1940
Дочь: Петрова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Ульянов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
28.11.1950
Отец ребёнка: Ульянов Фёдор Васильевич
Лебедевка, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1983