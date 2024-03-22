Матюхина Наталья Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
17.03.1910
Дочь: Ульянова Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Матюхин Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
27.02.1911
Дочь: Шестакова Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Матюхин Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюхина Лина Фёдоровна
Отец ребёнка: Матюхин Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюхина Полина Фёдоровна
Отец ребёнка: Матюхин Фёдор Михайлович
Смерть
1975