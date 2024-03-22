Матюхина Наталья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюхина Наталья Абрамовна

Матюхина Наталья Абрамовна

avatar

Место рождения

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.03.1910

Дочь: Ульянова Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Матюхин Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
27.02.1911

Дочь: Шестакова Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Матюхин Фёдор Михайлович

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюхина Лина Фёдоровна

Отец ребёнка: Матюхин Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюхина Полина Фёдоровна

Отец ребёнка: Матюхин Фёдор Михайлович

Смерть
1975
Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close