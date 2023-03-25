Матюхин Фёдор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1910
Дочь: Ульянова Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Матюхина Наталья Абрамовна
Рождение ребёнка
27.02.1911
Дочь: Шестакова Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Матюхина Наталья Абрамовна
Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюхина Лина Фёдоровна
Мать ребёнка: Матюхина Наталья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюхина Полина Фёдоровна
Мать ребёнка: Матюхина Наталья Абрамовна
Смерть
1970