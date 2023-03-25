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Матюхин Фёдор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1910

Дочь: Ульянова Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Матюхина Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
27.02.1911

Дочь: Шестакова Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Матюхина Наталья Абрамовна

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюхина Лина Фёдоровна

Мать ребёнка: Матюхина Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюхина Полина Фёдоровна

Мать ребёнка: Матюхина Наталья Абрамовна

Смерть
1970
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