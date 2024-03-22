Ульянов Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1908
Дата смерти03.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1908
Рождение ребёнка
26.01.1933
Дочь: Орлова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Ульянова Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.01.1937
Дочь: Тюленёва Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Ульянова Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.11.1940
Дочь: Петрова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Ульянова Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.11.1950
Мать ребёнка: Ульянова Дарья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Дарья Фёдоровна
Смерть
03.08.1968