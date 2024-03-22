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Ульянов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область

Дата рождения

15.02.1908

Дата смерти

03.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1908

Отец: Ульянов Василий Арсеньевич

Мать: Ульянова Анна Яковлевна

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.01.1933

Дочь: Орлова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Ульянова Дарья Фёдоровна

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.01.1937

Дочь: Тюленёва Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Ульянова Дарья Фёдоровна

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.11.1940

Дочь: Петрова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Ульянова Дарья Фёдоровна

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.11.1950

Сын: Ульянов Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Ульянова Дарья Фёдоровна

Лебедевка, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Дарья Фёдоровна

Смерть
03.08.1968
Лебедевка, Заводоуковский, Тюменская область
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