Шестопалова (Карпова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Александр
Мать: Карпова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Дмитрий
Отец ребёнка: Шестопалов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Василий
Отец ребёнка: Шестопалов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестопалов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Александр
Отец ребёнка: Шестопалов Валерий
Смерть
Неизвестно