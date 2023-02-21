Шестопалова (Карпова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова (Карпова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Александр

Мать: Карпова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Дмитрий

Отец ребёнка: Шестопалов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Василий

Отец ребёнка: Шестопалов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Александр

Отец ребёнка: Шестопалов Валерий

Смерть
Неизвестно
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