Карпов Александр
Место рожденияд. Шумилово Кирилловского р-на
Дата рождения16.07.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912
Отец: Карпов Иван
Мать: не указана
д. Шумилово Кирилловского р-на
Рождение ребёнка
08.06.1954
Дочь: Розанова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Карпова Валентина
Рождение ребёнка
22.04.1956
Дочь: Грибова Галина Александровна
Мать ребёнка: Карпова Валентина
д. Митьково
Работа или профессия
Неизвестно
совхоз "Кирилловский" заведующий заготскот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестопалова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Карпова Валентина
Образование
Неизвестно
Молочная с/х академия
высшее
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
по месту гибели