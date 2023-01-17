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Карпов Александр

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Место рождения

д. Шумилово Кирилловского р-на

Дата рождения

16.07.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912

Отец: Карпов Иван

Мать: не указана

д. Шумилово Кирилловского р-на
Рождение ребёнка
08.06.1954

Дочь: Розанова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Карпова Валентина

Рождение ребёнка
22.04.1956

Дочь: Грибова Галина Александровна

Мать ребёнка: Карпова Валентина

д. Митьково
Работа или профессия
Неизвестно
совхоз "Кирилловский" заведующий заготскот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестопалова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Карпова Валентина

Образование
Неизвестно
Молочная с/х академия
высшее
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
по месту гибели
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