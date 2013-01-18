Шестопалов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалов Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Александр

Мать ребёнка: Шестопалова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Дмитрий

Мать ребёнка: Шестопалова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Василий

Мать ребёнка: Шестопалова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Татьяна Александровна

Смерть
18.01.2013
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
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