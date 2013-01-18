Шестопалов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Александр
Мать ребёнка: Шестопалова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Дмитрий
Мать ребёнка: Шестопалова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Василий
Мать ребёнка: Шестопалова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2013
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область