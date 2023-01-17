Карпова (Крупенина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Крупенина) Валентина

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Место рождения

Сарая Русса

Дата рождения

23.02.1923

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1923

Отец: Крупенин Николай

Мать: Крупенина Евдокия

Сарая Русса
Рождение ребёнка
08.06.1954

Дочь: Розанова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Карпов Александр

Рождение ребёнка
22.04.1956

Дочь: Грибова Галина Александровна

Отец ребёнка: Карпов Александр

д. Митьково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестопалова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Карпов Александр

Смерть
1990
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Инсульт
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