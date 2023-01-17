Карпова (Крупенина) Валентина
Место рожденияСарая Русса
Дата рождения23.02.1923
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1923
Отец: Крупенин Николай
Мать: Крупенина Евдокия
Сарая Русса
Рождение ребёнка
08.06.1954
Дочь: Розанова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Карпов Александр
Рождение ребёнка
22.04.1956
Дочь: Грибова Галина Александровна
Отец ребёнка: Карпов Александр
д. Митьково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестопалова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Карпов Александр
Смерть
1990
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Инсульт