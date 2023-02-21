Солдатова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1806
Сын: Солдатов Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816
Дочь: Апулина Трофимовна
Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Степанида Трофимовна
Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Солдатов Фёдор Трофимович
Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Солдатов Фёдор Трофимович
Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Матрёна Трофимовна
Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно