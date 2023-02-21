Солдатова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1800 и 1806

Сын: Солдатов Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816

Дочь: Апулина Трофимовна

Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Степанида Трофимовна

Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Солдатов Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Солдатов Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Матрёна Трофимовна

Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Солдатов Трофим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Трофим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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