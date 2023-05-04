Хисамутдин кызы Асмабика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдин кызы Асмабика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1930

Сын: Кутдусов Нургалий Котдос улы

Отец ребёнка: Гаптель Кутдус Зарипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадищабика Кутдус кызы

Отец ребёнка: Гаптель Кутдус Зарипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магьфура Кутдус кызы

Отец ребёнка: Гаптель Кутдус Зарипов

Смерть
Неизвестно