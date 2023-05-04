Хисамутдин кызы Асмабика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1930
Сын: Кутдусов Нургалий Котдос улы
Отец ребёнка: Гаптель Кутдус Зарипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадищабика Кутдус кызы
Отец ребёнка: Гаптель Кутдус Зарипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магьфура Кутдус кызы
Отец ребёнка: Гаптель Кутдус Зарипов
Смерть
Неизвестно