Кутдусов Нургалий Котдос улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутдусов Нургалий Котдос улы

Кутдусов Нургалий Котдос улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1930

Дата смерти

30.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1930

Отец: Гаптель Кутдус Зарипов

Мать: Хисамутдин кызы Асмабика

Рождение ребёнка
15.03.1957

Дочь: Ильясова Мадина Нургалиевна

Мать ребёнка: Кутдусова Раиса Муллахметовна

Рождение ребёнка
27.10.1959

Дочь: Рафикова Газиля Нургалиевна

Мать ребёнка: Кутдусова Раиса Муллахметовна

Рождение ребёнка
17.12.1961

Сын: Кутдусов Рафаэль Нургалиевич

Мать ребёнка: Кутдусова Раиса Муллахметовна

Рождение ребёнка
17.02.1964

Дочь: Газизянова Розалия Нургалиевна

Мать ребёнка: Кутдусова Раиса Муллахметовна

Рождение ребёнка
03.08.?

Дочь: Хакимовна Танзиля Нургалиевна

Мать ребёнка: Кутдусова Раиса Муллахметовна

Смерть
30.05.1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close