Кутдусов Нургалий Котдос улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1930
Дата смерти30.05.1968
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1930
Отец: Гаптель Кутдус Зарипов
Мать: Хисамутдин кызы Асмабика
Рождение ребёнка
15.03.1957
Дочь: Ильясова Мадина Нургалиевна
Мать ребёнка: Кутдусова Раиса Муллахметовна
Рождение ребёнка
27.10.1959
Дочь: Рафикова Газиля Нургалиевна
Мать ребёнка: Кутдусова Раиса Муллахметовна
Рождение ребёнка
17.12.1961
Сын: Кутдусов Рафаэль Нургалиевич
Мать ребёнка: Кутдусова Раиса Муллахметовна
Рождение ребёнка
17.02.1964
Дочь: Газизянова Розалия Нургалиевна
Мать ребёнка: Кутдусова Раиса Муллахметовна
Рождение ребёнка
03.08.?
Дочь: Хакимовна Танзиля Нургалиевна
Мать ребёнка: Кутдусова Раиса Муллахметовна
Смерть
30.05.1968