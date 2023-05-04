Магьфура Кутдус кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаптель Кутдус Зарипов
Мать: Хисамутдин кызы Асмабика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуфар
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маулит
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ринат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ригфат
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно