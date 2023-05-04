Магьфура Кутдус кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магьфура Кутдус кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаптель Кутдус Зарипов

Мать: Хисамутдин кызы Асмабика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуфар

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маулит

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ринат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ригфат

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно