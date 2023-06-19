Кулыгина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулыгина Анна Ивановна

Место рождения

Пигасово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Пигасово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
06.11.1799

Муж: Кулыгин Иван Фёдорович

Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кулыгин Захар Иванович

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Фёдорович

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Место жительства
С 1832
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Выбыли в Саратовские мещане
Смерть
Неизвестно