Кулыгина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1799
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Фёдорович
Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Место жительства
С 1832
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Выбыли в Саратовские мещане
Смерть
Неизвестно