Кулыгин Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
06.11.1799
Жена: Кулыгина Анна Ивановна
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Кулыгина Анна Ивановна
Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Место жительства
С 1832
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Выбыли в Саратовские мещане
Смерть
Неизвестно