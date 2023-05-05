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Кулыгин Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кулыгин Фёдор Максимович

Мать: Кулыгина Прасковья Еремеевна

Бракосочетание
06.11.1799

Жена: Кулыгина Анна Ивановна

Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кулыгин Захар Иванович

Мать ребёнка: Кулыгина Анна Ивановна

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Место жительства
С 1832
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Выбыли в Саратовские мещане
Смерть
Неизвестно

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